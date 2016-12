foto Dal Web Correlati Bergamo, crolla palazzina: sei feriti 19:50 - Un'esplosione, causata da una perdita di gas, ha fatto crollare una palazzina di tre piani, nelle prime ore del mattino, nel quartiere Longuelo di Bergamo. Due delle 8 persone coinvolte hanno riportato ustioni gravi; illese le altre 6 (4 anziane e 2 giovani). Lo scoppio è avvenuto alle 5.45. La zona è stata transennata mente sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono giunti gli uomini della polizia locale e della Questura. - Un'esplosione, causata da una perdita di gas, ha fatto crollare una palazzina di tre piani, nelle prime ore del mattino, nel quartiere Longuelo di Bergamo. Due delle 8 persone coinvolte hanno riportato ustioni gravi; illese le altre 6 (4 anziane e 2 giovani). Lo scoppio è avvenuto alle 5.45. La zona è stata transennata mente sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono giunti gli uomini della polizia locale e della Questura.

La facciata dell'edificio è stata completamente sventrata. Al pianterreno sono presenti due negozi, una parrucchiera e un "compro oro", entrambi inagibili, mentre nei due piani superiori ci sono 6 abitazioni. L'esplosione è avvenuta all'ultimo piano.



Delle otto persone coinvolte, quattro anziane e due giovani sono stati portati all'ospedale per accertamenti e subito dimessi. Tutti si sono trasferiti da parenti. Mentre due coniugi, Marianna Raccagni, 36 anni, ed Enio Gritti, 46, sono stati portati in codice rosso, per ustioni estese, all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo e poi trasferiti ai centri per i grandi ustionati di Verona e Padova. La prognosi è riservata per entrambi.



I primi a soccorrerli sono stati due giovani vicini di casa, che hanno cercato di spegnere le fiamme. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco e il personale del 118, che hanno trovato la palazzina sventrata con il tetto pericolante.



L'esplosione si è verificata proprio nell'appartamento della coppia dove, in base a un primo sopralluogo, vigili del fuoco e polizia scientifica ipotizzano una fuga di gas metano accidentale: probabilmente per una perdita, i locali si sono saturati di gas e quando, alle 5.45 di stamattina, è stata accesa una luce, si è verificata l'esplosione.



Il boato della deflagrazione è stato così forte, che è si è sentito a svariati chilometri di distanza, e ha svegliato gli abitanti della zona.