L'ex fotografo ha dato un appuntamentoi per consegnarsi agli agenti portoghesi, ai quali si sono affiancati gli investigatori italiani, e lo ha fatto nella stazione ferroviaria metropolitana di Queluz. Corona durante l'arresto è apparso in preda a un evidente sconforto: era in lacrime.



Il questore di Milano a Tgcom24: "Gli stavamo alle costole da ore"

A raccontare a Tgcom24 l'arresto di Corona è il questore di Milano Luigi Savina, che dice: "Noi abbiamo iniziato a seguirlo quando è diventato latitante. Gli eravamo dietro da alcune ore, stanotte sono state prese alcune iniziative e lui ha solo anticipato, con la resa, quello che sarebbe comunque successo. Ha intuito, perché era appoggiato da alcune persone italiane. E' in fase di valutazione la condotta di questi suoi contatti, con cui ci siamo messi in comunicazione nella notte".



"Ha capito che il cerchio intorno a lui si era stretto - riprende il questsore -. Ha capito che, bruciato il contatto con le uniche persone che lo appoggiavano, non avrebbe avuto più alcun appoggio".



Che possibilità restano adesso all'ex re dei paparazzi: "Nello Stato di diritto tutti possono fare quello che vogliono - risponde Savina -. Se la legge gli consentirà di restare in Portogallo, ci può provare. Io ho forti dubbi. Con questo, non voglio entrare assolutamente in contraddizione con il legale di Corona che ha tutto il diritto di fare, per il suo cliente, le scelte che riterrà più professionali. Sono grato agli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia. In poche ore è stato ricostruito tutto il percorso di fuga e questo ha fatto sì che in breve Corona si costituisse".



Corona: "Non sono scappato, ho paura delle carceri italiane"

"Non sono fuggito, me ne sono andato dall'Italia perché turbato da una sentenza ingiusta e perché temo per la mia vita nelle carceri italiane". Secondo il legale di Corona Nadia Alecci, sono state queste le prime parole dell'agente dei paparazzi, al momento in cui si è consegnato alla polizia.



L'sms all'amico: "Per la prima volta ho paura"

Corona ha parlato di sentimenti di paura anche nell'sms inviato poco prima della fuga all'amico Mario Ferri, noto con il soprannome di "Falco". "Per la prima volta in vita mia - ha scritto ho paura. Fabry". Falco è il 25enne originario di Pescara e residente a Monteroduni (Isernia), conosciuto per le invasioni di campo durante le partite di calcio. Ferri, intervistato mentre Corona veniva arrestato in Portogallo, dopo avere visto il videomessaggio dell'amico sull'iPhone ha interrotto il discorso ed è rimasto in silenzio per alcuni minuti.



"Fabrizio aveva paura - ha poi spiegato -. E ora, invece di cinque anni di carcere, ne rischia sette". Falco aveva contatti frequenti con Corona, tanto che dovrà essere ascoltato in Questura a Pescara. "Poche ore prima dell'inizio della latitanza - ha ricordato - ci eravamo scambiati una serie di messaggi. Per scherzo, nei giorni prima della latitanza, aveva parlato anche di una sua possibile fuga. Gli avevo detto che farsi cinque anni di carcere per una foto è troppo. Lui poi mica ha ricattato Madre Teresa di Calcutta, ma chi ha tradito. Anche perché Trezeguet non si è mai costituito parte civile, ma ha detto che Corona, ai tempi, gli fece il favore".



L'arresto di Corona ha immediatamente annullato le polemiche emerse nei giorni scorsi dopo la fuga. Gli inquirenti che coordinano le indagini hanno già telefonato agli investigatori milanesi per complimentarsi dell'operazione.



Già da sabato la polizia sapeva che si trovava a Lisbona

Già da sabato gli investigatori avevano raccolto elementi utili sulla probabile presenza di Fabrizio Corona a Lisbona. A confermare l'ipotesi portoghese le indagini su alcuni amici del fuggitivo, che la scorsa notte sono sottoposti a controlli, anche presso le loro abitazioni.



Corona studiava da giorni la fuga, in auto non era da solo

Era stata preparata almeno con due giorni di anticipo la fuga di Fabrizio Corona. E' il sospetto degli inquirenti che, da Torino, hanno seguito le ricerche del fotografo. Sembra infatti che un collaboratore di Corona, il mercoledì precedente alla condanna, gli abbia comperato un Tom Tom per l'automobile usata per il viaggio. Corona non era da solo in macchina, ma è stato accompagnato da un amico.



Domani l'udienza a Lisbona

Corona dopo l'arresto è stato accompagnato presso gli uffici della "Unitad Information y Investigation Criminal de Policia Judicial" di Lisbona dove, dopo la formalizzazione degli atti, è tuttora trattenuto in attesa dell'udienza davanti al Tribunal da relacao de Lisboa, che si terrà domani alle ore 10.