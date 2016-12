foto Ansa

09:10

- Macabra scoperta in una ex pizzeria di Lecco, confiscata alla 'ndrangheta. Durante l'ispezione del locale è stato ritrovato uno scheletro: possibile che i resti umani possano essere legati alla 'ndrangheta. Per dissipare i dubbi le ossa saranno sottoposte ad accertamenti medico-legali. La pizzeria venne sequestrata venti anni fa al clan Coco Trovato e poi confiscata.