Dopo anni di violenze fa arrestare l'ex egiziano Milano, 34enne aveva abortito per paura di lui

foto Ansa 10:52 - Dopo anni di violenze fa arrestare l'ex compagno egiziano. E' accaduto a una donna, di 34 anni, che aveva conosciuto l'uomo, di 31 anni, durante una vacanza a Sharm el-Sheik nel 2006. Lui divorziato con figli, si era trasferito un anno dopo a Milano per lei. Appena arrivato in Italia, l'egiziano però ha iniziato a svelare la sua vera natura integralista e aggressiva. E lei ora si sfoga: "Non abbiate paura, se il vostro uomo vi picchia, lo rifarà. Denunciatelo".

La denuncia nei riguardi del 31enne arriva nel 2009 - racconta la vittima a Il Giorno - quando l'egiziano non ferma la sua ira neppure davanti alla compagna incinta, del loro secondo figlio. "Se nasce femmina e sposa un italiano la uccido", le grida. Lei imapurita decide così di abortire. Ed è in quel momento che trova il coraggio e lo denuncia.



Nonostante il decreto di allontanamento, l'ex inizia a inseguirla chiedendole perdono. La 34enne si lascia impietosire e lo accoglie a casa. Finché non iniziano le nuove minacce per i "vestiti succinti" e il suo modo occidentale di fare. Quando il 31enne travisa lo scambio di mail tra la donna e il primario dell'ospedale dove lei lavora, impazzisce dalla gelosia e torna a picchiarla. A quel punto scatta l'intervento dei carabinieri di San Donato, che, dopo le nuove denunce della 34enne, lo arrestano. Dopo anni di violenze, la donna ora si rivolge alle vittime come lei di soprusi e dice: "Ribellatevi".