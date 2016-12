foto LaPresse

23:26

- Un giovane, di cui non è ancora nota l'identità, è stato travolto e ucciso in serata in circostanze ancora da chiarire da un'auto lungo la Tangenziale est di Milano, all'altezza di Cologno monzese in direzione sud. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 del capoluogo lombardo che, però, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.