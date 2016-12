foto LaPresse

22:58

- Un giovane romeno è morto investito da un treno nei pressi della stazione centrale di Milano, mentre attraversava in binari in fuga dopo una rapina. Mustafa K., 25enne con diversi precedenti, aveva appena derubato del cellulare e picchiato un 14enne filippino che era in compagnia di un amico cinese di 15. Inseguito dai due, è stato travolto da un treno regionale sulla linea dell'alta velocità Milano-Torino senza riuscire a sottrarsi all'impatto.