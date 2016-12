foto Olycom

14:05

- Sette anni, 10 mesi e 17 giorni. E' questo il cumulo delle pene che Fabrizio Corona, ora latitante, dovrà scontare in carcere. Dopo la revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali da parte del Tribunale di Sorveglianza, infatti, la condanna a 5 anni della Cassazione si somma ad altre pene "conteggiate" a Milano per altre condanne definitive. Su queste ultime Corona aveva ottenuto l'affidamento in prova, beneficio decaduto dopo la fuga.