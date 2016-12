foto Olycom Correlati L'ultima cena di Corona

Moric: "Spero soffra in carcere"

Il messaggio su Facebook

Anche l'Interpol per le ricerche 20:38 - E' stato diramato un mandato di cattura internazionale per Fabrizio Corona, l'agente dei fotografi dei vip, che ha fatto perdere le sue tracce ed è ora ufficialmente latitante. A disporre il provvedimento è stata la Procura generale di Torino. In seguito alla fuga, la pena per il re dei paparazzi sale a sette anni, dieci mesi e 17 giorni. E per lui viene revocato l'affidamento in prova ai Servizi sociali. I pm sabaudi: "Si trova in Europa". - E' stato diramato un mandato di cattura internazionale per Fabrizio Corona, l'agente dei fotografi dei vip, che ha fatto perdere le sue tracce ed è ora ufficialmente latitante. A disporre il provvedimento è stata la Procura generale di Torino. In seguito alla fuga, la pena per il re dei paparazzi sale a sette anni, dieci mesi e 17 giorni. E per lui viene revocato l'affidamento in prova ai Servizi sociali. I pm sabaudi: "Si trova in Europa".

I Pm: "E' in Europa"

La Procura di Torino ha riferito che Fabrizio Corona si trova all'estero, in un Paese europeo. I magistrati sono stati informati da fonti investigative dell'attuale posizione geografica di Corona e anche del mezzo di trasporto che ha utilizzato per lasciare l'Italia. Allo stato attuale, secondo gli inquirenti, è difficile che decida di tornare per costituirsi, quantomeno in tempi brevi, e per questa ragione è stato spiccato il mandato di arresto internazionale.



Corona era scomparso dopo la sentenza della Cassazione, che aveva reso definitiva per lui una condanna a cinque anni di carcere per estorsione aggravata ai danni del calciatore David Trezeguet. A occuparsi delle ricerche sono ora la Squadra mobile di Milano e l'Interpol.



Dopo la fuga la pena sale a sette anni

In seguito alla fuga del re dei paparazzi, la condanna per Corona sale a sette anni, dieci mesi e 17 giorni: è questo infatti il cumulo delle pene che l'agente dovrà scontare in carcere. Secondo quanto appreso da ambienti giudiziari, dopo la revoca dell'affidamento in prova ai Servizi sociali da parte del Tribunale di Sorveglianza di Milano, la condanna a cinque anni della Cassazione si aggiunge ad altre pene conteggiate a Milano per diverse condanne definitive. Proprio su queste ultime Corona aveva ottenuto l'affidamento in prova, ma il beneficio è decaduto dopo la fuga.



Sfuggito agli agenti che lo sorvegliavano

Corona era scomparso già alle 11.30 di venerdì e quindi alcune ore prima della pronuncia della Cassazione. Gli agenti del commissariato di Milano, che lo stavano sorvegliando, lo hanno perso di vista dopo che è entrato in palestra. E' probabile che si sia allontanato passando da un'uscita secondaria.