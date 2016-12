foto LaPresse

10:50

- I difensori di Silvio Berlusconi, imputato al processo sul caso Ruby a Milano, hanno ribadito oggi la richiesta di sospendere il dibattimento altrimenti sarà impossibile svolgere la campagna elettorale non solo per l'ex premier ma anche per loro stessi in quanto sono candidati al Senato. "Se ci sarà la requisitoria - hanno spiegato Niccolò Ghedini e Piero Longo - si consentirà alla Procura di intervenire pesantemente in campagna elettorale".