foto LaPresse

22:06

- Per l'accoltellamento della scorsa notte all'esterno della nota discoteca Alcatraz, a Milano, i carabinieri hanno fermato un 19enne, W.G., con precedenti. Al termine di una lite il giovane avrebbe accoltellato un 20enne, trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda e ora ricoverato in gravi condizioni.