10:42

- Tentato omicidio la scorsa notte a Milano fuori da una nota discoteca, l'Alcatraz. Durante una lite un giovane è stato accoltellato e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. E' accaduto verso le 4.30, il 20enne è stato accoltellato riportando la perforazione di un polmone. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda, si trova ricoverato in gravi condizioni e la sua prognosi è riservata. Sull'episodio indagano i carabinieri.