Varese, insulta le vicine chiamandole "terrone": anziano condannato per razzismo

foto Da video

08:36

- Un pensionato di 64 anni residente a Besozzo (Varese) è stato condannato a una multa e a un risarcimento danni dal giudice Davide Alvigini per avere insultato le vicine di casa apostrofandole come "terrone" durante una lite per un posto auto. Secondo il magistrato l'anziano è stato riconosciuto colpevole di ingiuria aggravata dalla discriminazione razziale.