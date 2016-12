foto SportMediaset 19:33 - Fabrizio Corona, il paparazzo vip condannato a cinque anni di reclusione per estorsione aggravata ai danni del calciatore David Trezeguet, è tuttora irreperibile ed è stato ufficialmente dichiarato latitante. La polizia di Stato, a cui era stato affidato il compito di notificargli il provvedimento di arresto, ha infatti rimesso il rapporto di irreperibilità all'autorità giudiziaria, atto che segna ufficialmente lo status di latitante. - Fabrizio Corona, il paparazzo vip condannato a cinque anni di reclusione per estorsione aggravata ai danni del calciatore David Trezeguet, è tuttora irreperibile ed è stato ufficialmente dichiarato latitante. La polizia di Stato, a cui era stato affidato il compito di notificargli il provvedimento di arresto, ha infatti rimesso il rapporto di irreperibilità all'autorità giudiziaria, atto che segna ufficialmente lo status di latitante.

Le ricerche di Fabrizio Corona sono proseguite per tutta la giornata, dopo che ieri sera non era rientrato al suo domicilio, in via De Cristoforis a Milano, come prevedevano le misure di sorveglianza del fotografo, già condannato e "in affidamento". Di fatto gli uomini del commissariato di zona, cui competeva la notifica del provvedimento emesso dalla Procura generale di Torino, hanno perso traccia dei suoi spostamenti dopo che venerdì mattina si era recato in una palestra del centro. Le ricerche sono poi proseguite per tutta la giornata di oggi, da parte di vari organi della questura, anche nell'ipotesi di una sua spontanea presentazione. A metà pomeriggio, però, gli atti sono stati formalizzati.



L'agente dei fotografi da ottobre è in affidamento in prova ai servizi sociali di Milano per scontare un precedente cumulo di pene definitive per un totale di due anni e otto mesi.



Il processo e la condanna per estorsione

Con il verdetto, la Suprema Corte ha reso definitiva la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, il 6 gennaio 2012, nel processo nel quale l'ex titolare dell'agenzia "Corona's" - fallita - era imputato per estorsione aggravata e trattamento illecito dei dati personali ai danni del calciatore franco-argentino David Trezeguet, quando vestiva la maglia della Juve.



Dall'ex atleta bianconero, Corona si era fatto dare 25mila euro per non pubblicare le foto che lo ritraevano in compagnia di una ragazza che non era la moglie, con la quale aveva passato una notte dopo una serata nella movida milanese. Per questa vicenda, inizialmente, Corona fu prosciolto ma la Cassazione lo rinviò nuovamente a processo ritenendo le accuse gravi e fondate. L'agente dei fotografi - condannato definitivamente anche a un anno e cinque mesi per altri episodi di estorsione ai danni di altri vip e per spendita di banconote false - era per questo sotto controllo, per evitare il rischio di fuga proprio in vista della decisione del "Palazzaccio".



L'appello della famiglia: "Costituisciti"

Mentre Fabrizio Corona resta irreperibile, la famiglia lancia un appello: "Siamo affranti, con la poca lucidità di cui disponiamo in un momento così drammatico, ovunque tu sia, ti chiediamo di tornare al più presto e consegnarti alla giustizia". A parlare è il fratello Federico, che ribadisce: "Non abbiamo idea di dove sia Fabrizio".