Il tutto è successo poco dopo le 18 in via Salasco, all'angolo con via Vittadini. Sul posto sono giunte due ambulanze e un'automedica, che hanno trasportato i due feriti in codice rosso all'ospedale San Paolo e al San Raffaele. Vittorio Tonini è deceduto in ospedale. Carmelo Costantino è ancora ricoverato con prognosi riservata."Ho sentito due colpi di pistola intorno alle 18:15 e poi ho sentito dei lamenti. Mia madre è scesa in strada e, dalla finestra, io ho visto un signore con la pistola in mano. A quel punto, io e mia madre ci siamo chiusi in in casa. Abbiamo aspettato e dalla finestra abbiamo visto delle fiamme uscire dal garage. Quando è arrivata la polizia, ho sentito gli agenti urlare mollala! mollala!, poi una ventina di colpi di pistola e degli altri lamenti"."Stavo uscendo dal portone di casa, quando ho sentito degli spari, tre o quattro credo, e le urla di una persona che scappava spaventata. Poi mi sono richiuso dentro per qualche minuto, e quando sono sceso in strada ho visto il garage in fiamme". E' questo il racconto di un testimone di quanto accaduto. "L'odore di pneumatici bruciati e il fumo si sentivano fino in piazza Medaglie d'Oro - ha raccontato una signora che arrivava dalla piazza a piedi - poi ho sentito le sirene dei pompieri e sono venuta a vedere cosa fosse successo".