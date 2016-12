foto LaPresse

10:10

- La difesa di Silvio Berlusconi ha chiesto ai giudici della Corte d'Appello di Milano, davanti ai quali oggi si è aperto il processo di appello per il caso Mediaset a carico, tra l'altro, dell'ex premier, il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento. Più in generale i legali chiedono la sospensione del processo fino a dopo il voto del 24-25 febbraio.