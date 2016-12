Unipol, la sentenza arriverà dopo le elezioni

foto Ansa Correlati Ruby, il processo va avanti 15:14 - I giudici del tribunale di Milano hanno deciso di sospendere il processo Unipol e rinviarlo al 7 marzo, dopo le elezioni, accogliendo la richiesta degli avvocati difensori di Silvio Berlusconi. E' stata così rinviata la camera di consiglio per decidere la sentenza. - I giudici del tribunale di Milano hanno deciso di sospendere il processo Unipol e rinviarlo al 7 marzo, dopo le elezioni, accogliendo la richiesta degli avvocati difensori di Silvio Berlusconi. E' stata così rinviata la camera di consiglio per decidere la sentenza.

Con la sospensione del processo per Silvio e Paolo Berlusconi il collegio, presieduto da Oscar Magi, ha deciso in base alla valutazione discrezionale, posto che l'articolo 159 del codice penale prevede che tale richiesta sia motivata anche da esercizi di diritti estranei purché non abbiano una ragione dilatoria.



Con la sua decisione il tribunale ha disposto così il rinvio dell'udienza a dopo le elezioni, il 7 marzo, accogliendo la richiesta dell'avvocato Piero Longo di far slittare il verdetto al dopo le elezioni per ragioni dovute alla candidatura di Silvio Berlusconi. Per lui il procuratore aggiunto Maurizio Romanelli aveva chiesto un anno di carcere, mentre per il fratello Paolo che risponde non solo di rivelazione di segreto d'ufficio ma anche di ricettazione, 3 anni e tre mesi di reclusione.



Riconosciuto diritto costituzionale

La quarta sezione del tribunale di Milano ha sospeso il dibattimento in base alla "valutazione discrezionale" del giudice, e anche perché sono state riconosciute "esigenze legate all'esercizio di un diritto" garantito dall'articolo 51 dalla Costituzione. Per i giudici la richiesta di sospensione non è giustificata dall'esistenza di un legittimo impedimento. L'articolo 159 del codice penale prevede, però, che l'istanza di sospensione possa essere "motivata anche dall'esercizio di diritti estranei alla difesa e al contraddittorio purché dotati di significativa rilevanza e non puramente dilatori". Inoltre in questo caso "si tratta di riconoscere esigenze legate all'esercizio di un diritto costituzionalmente riconosciuto quale quello di cui all'articolo 51 della Costituzione".