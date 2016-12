foto Ap/Lapresse Correlati Parma, l'ex sindaco ai domiciliari 15:43 - La guardia di finanza di Milano ha perquisito le sedi di Milano e Torino della Lega Nord, nell'ambito dell'inchiesta per bancarotta e corruzione con al centro presunte irregolarità sulle quote latte. Durante i controlli erano presenti Umberto Bossi, Roberto Maroni, Roberto Calderoli e Roberto Cota. Proprio il segretario Maroni ha smentito la notizia secondo cui su alcuni uffici sarebbe stata sollevata la questione dell'immunità parlamentare. - La guardia di finanza di Milano ha perquisito le sedi di Milano e Torino della Lega Nord, nell'ambito dell'inchiesta per bancarotta e corruzione con al centro presunte irregolarità sulle quote latte. Durante i controlli erano presenti Umberto Bossi, Roberto Maroni, Roberto Calderoli e Roberto Cota. Proprio il segretario Maroni ha smentito la notizia secondo cui su alcuni uffici sarebbe stata sollevata la questione dell'immunità parlamentare.

Stando a quanto emerso, gli uomini della guardia di finanza di Milano, nella serata di martedì, sono entrati nella sede di via Bellerio e in quella di Torino del Carroccio con un decreto di perquisizione presso terzi per acquisire materiale informatico e cartaceo.



Contestualmente alle perquisizioni nelle sedi della Lega Nord, il pm Maurizio Ascione ha ascoltato a verbale come persone informate sui fatti, la segretaria amministrativa di via Bellerio, Daniela Cantamessa, e la segretaria della sede torinese, Loredana Zola. Perquisite anche le abitazioni delle due donne.



Maroni: "La Lega non c'entra"

"La Lega non c'entra, l'inchiesta riguarda una società che non c'entra niente con la Lega. Non hanno trovato nulla, noi siamo terzi e quindi la questione è chiusa". Questo il commento del segretario leghista Roberto Maroni sulle perquisizioni in via Bellerio per l'inchiesta sulle quote latte.



"Non abbiamo chiesto l'immunità parlamentare"

"La notizia riportata oggi da alcune agenzie di stampa e da alcuni siti web, ovvero che io e Bossi avremmo chiesto l'immunità per contrastare l'azione investigativa della guardia di finanza, - ha aggiunto Maroni - è totalmente falsa e priva di ogni fondamento". "Siamo avanti nei sondaggi e arrivano schizzi di fango mediatico. Prevedibile, ma nessuna paura. Avanti tutta, PRIMA IL NORD", ha poi scritto su twitter.



Cota: "L'inchiesta non riguarda la Lega"

"La Lega non c'entra nulla. Si è svolta un'acquisizione di documenti e di testimonianze presso soggetti terzi all'indagine, presso il luogo di lavoro e l'abitazione privata". Il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, commenta così la perquisizione. "L'inchiesta riguarda una cooperativa - aggiunge - che non ha alcun rapporto con il movimento".



L'inchiesta sulle quote latte

L'inchiesta parte dal crack della cooperativa "La Lombarda" fallita con un buco da 80 milioni di euro. Oltre alla bancarotta, gli inquirenti ipotizzano anche la corruzione per presunti versamenti di mazzette a funzionari pubblici e politici per interventi sia ministeriali che legislativi a favore degli agricoltori per ritardare i pagamenti sulle quote latte da versare all'Unione Europea.