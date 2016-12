foto Ansa Correlati Cosa ne pensi? Di' la tua

Bergamo, stuprata 24enne incinta

Sparatoria in un bar: ucciso un uomo 07:06 - Dopo il caso di aggressione di una ragazza in pieno centro pochi giorni fa, seguito dall'esecuzione di un barista Cortenuova, il procuratore di Bergamo, Francesco Dettori, nega che ci sia un allarme criminalità. "Sono due episodi di matrice diversa" spiega a "L'Eco di Bergamo" e in quanto al pericolo violenze avverte: "Le donne sono l'anello debole della società, sarebbe bene che di sera non uscissero da sole". - Dopo il caso di aggressione di una ragazza in pieno centro pochi giorni fa, seguito dall'esecuzione di un barista Cortenuova, il procuratore di Bergamo, Francesco Dettori, nega che ci sia un allarme criminalità. "Sono due episodi di matrice diversa" spiega a "L'Eco di Bergamo" e in quanto al pericolo violenze avverte: "Le donne sono l'anello debole della società, sarebbe bene che di sera non uscissero da sole".

Una frase destinata a far discutere e che ha già sollevato le prime polemiche. E' lo stesso procuratore a rendersi conto della portata di quanto affermato. "Lo dico con tutto il rammarico - spiega nel corso dell'intervista -. Le donne sono l'anello debole di una società in cui è parzialmente ancora inculcata l'assurda mentalità della femmina come oggetto del possesso". Un dato di fatto che, secondo Dettori, si aggiunge a problemi logistici legati alla sicurezza. "Ovvio che è impossibile un presidio del territorio al 100%. E così anche ai cittadini sono richiesti sforzi che a volte sembrano cozzare contro i diritti della persona" aggiunge.



Nonostante l'invito a non uscire se non accompagnate, il procuratore vuole sgomberare il campo da qualsivoglia pensiero di una corresponsabilità delle donne che, in qualche modo, "se le andrebbero a cercare". "Non voglio colpevolizzare la giovane che ha subito violenza - specifica -, anzi a lei vanno le nostre scuse per non aver saputo offrire la degna protezione. Ma a volte bisogna ragionare in termini reali. Sicuramente questa è una sconfitta della convivenza civile".