foto Ansa

00:46

- Terrore a Buscate, piccolo centro in provincia di Milano, dove un 70enne in preda a un raptus si è barricato armato in casa. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno isolato la zona. L'ex meccanico, impugnando una pistola, ha urlato di voler parlare con la moglie che però è scomparsa circa due anni fa. I parenti coadiuvati da uno psicologo stanno cercando di far desistere l'uomo.