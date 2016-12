foto SportMediaset

- Una squadra non può abbandonare il campo se non su indicazione dell'arbitro, ma "gli essenziali valori dello sport e la civile convivenza escludono che possa acquisire rilevanza disciplinare un gesto di solidarietà verso un uomo vittima di beceri insulti". Così il giudice di Serie A archivia la posizione del Milan sul caso di Busto Arsizio. La squadra milanese, in quell'occasione, aveva lasciato il campo da gioco a causa dei cori razzisti contro Boateng.