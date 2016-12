Milano, l'appello di un uomo senza memoria: "Aiutatemi a trovare la mia identità"

foto Web 16:44 - Uno strano risveglio per l’uomo trovato a dormire per strada a Nova Milanese lo scorso 27 dicembre. L’uomo, probabilmente colto da amnesia, non è stato in grado di ricordare neppure il proprio nome. Dopo essere stato ricoverato in ospedale per accertamenti, è stato trasferito al centro d’accoglienza di via Ferrante Aporti, nei pressi della Stazione Centrale di Milano, dove l’èquipe responsabile del dormitorio comunale lo ha ribattezzato con il nome di “Raffaello”. - Uno strano risveglio per l’uomo trovato a dormire per strada a Nova Milanese lo scorso 27 dicembre. L’uomo, probabilmente colto da amnesia, non è stato in grado di ricordare neppure il proprio nome. Dopo essere stato ricoverato in ospedale per accertamenti, è stato trasferito al centro d’accoglienza di via Ferrante Aporti, nei pressi della Stazione Centrale di Milano, dove l’èquipe responsabile del dormitorio comunale lo ha ribattezzato con il nome di “Raffaello”.

Apparentemente sulla quarantina, ricorda solamente gli ultimi venti giorni dal momento del ritrovamento, ma non è in grado di fornire nessuna informazione sul suo passato. Gli indizi a disposizione non sono molti: barba incolta, bocca sdentata, occhi castani, una cicatrice sotto il gomito sinistro e un leone che ruggisce al sole tatuato sul petto. “Raffaello”, che parla con una leggera inflessione milanese, ha deciso di lanciare un appello rivolgendosi a chiunque sia in grado di riconoscerlo. “Vi prego – ha detto alle telecamere del Tgr regionale della Rai - aiutatemi a ritrovare la mia identità”. Adesso non rimane che attendere, nella speranza che qualcuno accolga la sua richiesta d’aiuto.