Dossier 21:39 - La difesa di Silvio Berlusconi ha chiesto al tribunale di Milano di sospendere il processo sul caso Ruby. L'avvocato Niccolò Ghedini ha formalizzato l'istanza, ricordando che sono stati depositati tutti i simboli elettorali e spiegando che per i capi della coalizione è aperta la campagna elettorale. I giudici hanno però respinto l'istanza, così come è stata respinta anche la richiesta di legittimo impedimento per il leader del Pdl. - La difesa di Silvio Berlusconi ha chiesto al tribunale di Milano di sospendere il processo sul caso Ruby. L'avvocato Niccolò Ghedini ha formalizzato l'istanza, ricordando che sono stati depositati tutti i simboli elettorali e spiegando che per i capi della coalizione è aperta la campagna elettorale. I giudici hanno però respinto l'istanza, così come è stata respinta anche la richiesta di legittimo impedimento per il leader del Pdl.

Il dibattimento quindi è proseguito. La giovane marocchina si è presentata in aula a Milano dove doveva essere ascoltata come testimone parte offesa, ma per un accordo tra accusa e difesa la ragazza non sarà sentita. Il tribunale, come avevano chiesto i legali dell'ex premier, ha acquisito i verbali delle dichiarazioni rese dalla ragazza agli inquirenti.



Berlusconi: è tutta una farsa

''Il processo e' tutto una comica, una farsa, una montatura diffamatoria. Non c'e' nulla di vero, e' solo un modo per diffamare una persona". Questo il sintetico, ma certametne efficace commento di Berlusconi sulle decisioni odierne del Tribunale e, più in generale, sul procedimento.



Boccassini: "Berlusconi non è candidato premier"

Silvio Berlusconi "non è il segretario politico nazionale del partito, perché è Alfano, e non è nemmeno il candidato premier", aveva detto il pm Ilda Boccassini chiedendo ai giudici del caso Ruby il rigetto delle istanze della difesa sul legittimo impedimento per oggi e di carattere generale per la campagna elettorale.



Difesa Berlusconi: "I giudici intervengono nella campagna elettorale"

"Con questa decisione il tribunale è intervenuto pesantemente nella campagna elettorale". Lo ha detto Niccolò Ghedini, difensore di Silvio Berlusconi, a proposito del rigetto della richiesta di sospensione del processo Ruby. Il legale ha aggiunto che "una cosa del genere va a incidere sulla serenità della campagna elettorale".