Muore baby sitter, vegliata dai bambini

foto Ansa 10:01 - Hanno trascorso un intero pomeriggio con la baby sitter morta da diverse ore, credendo invece che dormisse. E' la scioccante disavventura capitata in una famiglia di origini ucraine, a tre bambini di 9, 10 e 13 anni, nella loro casa a Milano. I tre ragazzini hanno continuato a fare i compiti e vedere la tv, mentre la badante, una 60enne, era deceduta da almeno otto ore. A dare l'allarme, la madre dei bambini insospettita dopo una telefonata.

La vittima, Ludmilla, anche lei di origine ucraine, per arrotondare lo stipendio faceva la baby sitter nella famiglia dei suoi connazionali. Come riporta il quotidiano "Il Giorno" è stata la madre al telefono con uno dei suoi figli a insospettirsi su quello che, a prima vista, sembrava un sonno troppo prolungato, forse dovuto alla stanchezza.



La donna ha chiesto a uno di andare a toccare la mano della 59enne per sentire se fosse calda e, dopo aver fatto la macabra scoperta, ha subito avvisato il marito che si è precipitato nella loro casa di via Asiago. Quando sono arrivati i soccorsi per la baby sitter non c'era più nulla da fare. Ora sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso.