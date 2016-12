foto Ansa

16:41

- Il massaggio cardiaco è stato inutile per un clochard morto a Milano, in via Brera, in pieno centro. Sono stati i passanti a notare l'uomo, di 60-70 anni, in difficoltà. Una signora gli ha praticato il massaggio e al tempo stesso è stato avvisato il 118. All'arrivo dell'ambulanza, l'uomo era già morto. Le cause del decesso sono da accertare. Vicino al corpo, nei pressi di Palazzo Cusani, c'erano un sacco a pelo e una coperta.