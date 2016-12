foto Getty 15:22 - Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola all'interno di un locale di Cortenuova, nella Bassa Bergamasca. L'omicidio è avvenuto alle 23:40 nel disco-bar Coconout, lungo la strada per Romano di Lombardia. Secondo quanto emerso, un "commando" formato da tre banditi, incappucciati e armati di pistola e fucile, avrebbe fatto irruzione, uccidendo l'uomo con tre colpi di pistola. - Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola all'interno di un locale di Cortenuova, nella Bassa Bergamasca. L'omicidio è avvenuto alle 23:40 nel disco-bar Coconout, lungo la strada per Romano di Lombardia. Secondo quanto emerso, un "commando" formato da tre banditi, incappucciati e armati di pistola e fucile, avrebbe fatto irruzione, uccidendo l'uomo con tre colpi di pistola.

La vittima è il marocchino 47enne Ahmed Ammerti. L'uomo, sposato e con tre figli piccoli, era in Italia da oltre 25 anni. All'interno del suo locale al momento dell'agguato c'erano anche tre clienti, suoi connazionali. Quando i tre killer, passamontagna in volto, hanno fatto irruzione estraendo pistola e fucile, i clienti sono stati costretti a sdraiarsi a terra mentre il titolare èstato freddato con i tre colpi di pistola in pieno petto.



Dal locale non èstato portato via nulla: non viene esclusa l'ipotesi della rapina, ma sembra si tratti di un regolamento di conti. Ai sopralluoghi hanno preso parte il pm titolare dell'inchiesta, Franco Bettini, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Antonio Bandiera, e il Antonio Berardi, capitano dei carabinieri di Treviglio.