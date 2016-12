foto Infophoto

21:18

- Al culmine di una violenta lite col marito, una donna ha ferito con un coltello da cucina la figlioletta di 4 mesi, colpendola al collo. Per fortuna, la bambina non è in pericolo di vita. Il marito ha immobilizzato la donna e ha dato l'allarme. La madre, una trentenne di origine sudamericana e residente a Bergamo, è stata arrestata in stato confusionale dai carabinieri della locale compagnia. Per lei l'accusa è di tentato omicidio.