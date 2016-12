foto LaPresse 12:37 - Cristiano De André è stato trasportato al Policlinico di Milano a seguito di una forte crisi nervosa, che ha richiesto l'intervento di una pattuglia degli agenti della Squadra volante. A chiamare la polizia sono stati i vicini, messi in allarme dalle urla che provenivano dal palazzo in cui vive il cantante. Proprio ieri ricorreva il quattordicesimo anniversario della morte del padre, Fabrizio. - Cristiano De André è stato trasportato al Policlinico di Milano a seguito di una forte crisi nervosa, che ha richiesto l'intervento di una pattuglia degli agenti della Squadra volante. A chiamare la polizia sono stati i vicini, messi in allarme dalle urla che provenivano dal palazzo in cui vive il cantante. Proprio ieri ricorreva il quattordicesimo anniversario della morte del padre, Fabrizio.

L'allarme è scattato alle 23,30 di ieri, quando i vicini hanno sentito forti urla provenire dalla residenza in cui il musicista vive: De Andrè si trovava in casa da solo.



L'artista non ha aperto subito agli agenti per timore che non si trattasse di veri poliziotti, ma l'arrivo di un'amica lo ha convinto a lasciarli entrare.



De André, che secondo la conoscente sta passando un periodo molto difficile, è stato trasportato dal 118 all'ospedale circa un'ora e mezza più tardi. In casa sono state trovate alcuni suppellettili rotte dal cantante stesso nel violento accesso d'ira. Esattamente l'11 gennaio 1999, 14 anni fa, moriva suo padre Fabrizio.