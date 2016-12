foto Ansa

- Un anziano è morto straziato sotto uno dei treni che da Cremona va a Fidenza. L'uomo è stato investito in prossimità del passaggio a livello di via Ghinaglia, a Cremona. Potrebbe essere risultata fatale la nebbia che avrebbe indotto la vittima a non accorgersi del pericolo che correva, camminando lungo i binari. L'allarme è stato dato da un macchinista in transito. L'uomo era stato investito da un treno precedente e il macchinista non se n'era accorto.