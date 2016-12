Miradolo Terme, sospetta tradimento e uccide il presunto amante della fidanzata poi si suicida

foto Carabinieri 15:28 - Omicidio-suicidio a Miradolo Terme, nella Bassa Pavese:. La tragedia è avvenuta in via Garibaldi, dove Domenico Siviglia, 45 anni, ha sparato a Fabio Facchini, dentista 48enne, e quindi si è suicidato. Siviglia sospettava che Facchini avesse una relazione con la sua fidanzata, odontoiatra presso lo studio del dentista. - Omicidio-suicidio a Miradolo Terme, nella Bassa Pavese:. La tragedia è avvenuta in via Garibaldi, dove Domenico Siviglia, 45 anni, ha sparato a Fabio Facchini, dentista 48enne, e quindi si è suicidato. Siviglia sospettava che Facchini avesse una relazione con la sua fidanzata, odontoiatra presso lo studio del dentista.

Il dentista è stato aggredito fuori dal suo studio: Siviglia, accecato dalla gelosia, ha aspettato che i due uscissero dallo studio una volta finito il lavoro, in via Garibaldi a Miradolo Terme, e ha sparato al dentista. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso, uccidendosi.



Domenico Siviglia, venditore di auto di 42 anni, è partito in serata da Milano con due pistole, una calibro 45 e una calibro 7,65 per andare a Miradolo. Era lui che temeva di essere tradito dalla sua fidanzata, odontoiatra 24enne, che lavorava presso uno studio del paesino nel Pavese. E così, completamente fuori di sè per la gelosia, quando ha visto uscire la donna in compagnia del collega ha perso la testa. Prima ha sparato a Fabio Facchini, 47enne residente a Cerro Lambro. La ragazza a quel punto impietrita ha subito pensato di essere l'obiettivo successivo della follia omicida del fidanzato, invece Siviglia ha puntato l'arma contro se stesso e fatto fuoco un'ultima volta.



Gli spari hanno attirato gente e sono stati chiamati gli operatori del 118 e i carabinieri. I primi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due uomini e raccogliere le dichiarazioni dell'unica testimone: la fidanzata di Siviglia, che continuato a ripetere che tra lei e il suo datore di lavoro non c'era mai stato nulla, se non un rapporto professionale. Le indagini stanno ora cercando di appurare se il venditore d'auto avesse dato manifestazioni violente di gelosia in passato e se le armi di cui si è servito fossero denunciate regolarmente. Certo è che da Milano era giunto a Miradolo con l'intenzione di uccidere, portandosi addirittura due pistole.