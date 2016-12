foto LaPresse 15:29 - Un uomo di 58 anni che era stato trovato ferito in strada a Milano è deceduto in ospedale e, secondo quanto riferito dai medici, presenterebbe ferite compatibili con un'aggressione. I genitori della vittima, che lavora per un'azienda in stazione Centrale, si sono recati dalla polizia riferendo quanto avevano detto i medici e segnalando anche la sparizione di un borsello che l'uomo pare avesse con sé. Sul caso indaga la squadra mobile. - Un uomo di 58 anni che era stato trovato ferito in strada a Milano è deceduto in ospedale e, secondo quanto riferito dai medici, presenterebbe ferite compatibili con un'aggressione. I genitori della vittima, che lavora per un'azienda in stazione Centrale, si sono recati dalla polizia riferendo quanto avevano detto i medici e segnalando anche la sparizione di un borsello che l'uomo pare avesse con sé. Sul caso indaga la squadra mobile.

L'uomo, O.T., è stato trovato riverso a terra, sul marciapiede, in via Ponte Seveso, una strada non distante dalla Stazione Centrale, dove lavorava. L'allarme era partito proprio dal posto di lavoro, una cooperativa che opera per le ferrovie, in una delle entrate laterali del complesso ferroviario, dove, non vedendolo arrivare, i colleghi si sono allarmati.



Qualcuno ha chiamato il 118 che l'ha trasportato al Policlinico dove le sue condizioni, nel corso della nottata si sono aggravate. I medici hanno dichiarato la morte cerebrale. Secondo i soccorritori, il paziente aveva un forte odore di alcol addosso, come se avesse bevuto. Una Tac effettuata all'ospedale ha tuttavia mostrato che le ferite al capo non sarebbero compatibili con una semplice caduta, magari dovuta all'ubriachezza. Perciò è intervenuta la sezione omicidi della polizia.