foto Da video

14:43

- Sono stati denunciati i cinque tifosi ascoltati dopo i cori razzisti nell'amichevole Pro Patria-Milan. I cinque sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di divulgazione, in concorso, di espressioni di razzismo. I denunciati hanno tra i 22 e i 30 anni, quattro sono residenti nella provincia di Varese e uno in quella di Milano, sono tutti incensurati e sono considerati abituali frequentatori della tifoseria della Pro Patria.