- "Assicuro che in tutte le partite, anche internazionali, ove si verificassero episodi di questo genere, il Milan lascerà il campo". queste le parole di Silvio Berlusconi, che ha chiamato Boateng per congratularsi con lui "per la sua reazione contro il deprecabile episodio di razzismo avvenuto nello stadio della Pro Patria". "Ho molto apprezzato - prosegue la nota di Berlusconi - il comportamento del mio Milan in questo caso".