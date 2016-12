foto Web

18:20

- E' stata trovata morta la ragazzina caduta in un dirupo mentre giocava sulla neve con un'amica a Valbondione (Bergamo). Chiara Pappalardo, di 16 anni, di Cinisello Balsamo (Milano), era in vacanza in località Salva Secca. La 16enne stava scivolando su una specie di camera d'aria usata come bob ma è finita nel burrone. L'amica si è salvata grazie a una rete metallica.