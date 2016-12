foto Tgcom24

- Prima di morire, Adele Boschetti, deceduta il 30 dicembre 2004. aveva compilato un documento in cui dichiarava erede universale dei suoi beni la Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Ora un giudice di Milano ha definitivamente sancito come legale quella decisione. Proprio la Lega aveva infatti citato in giudizio l'unica parente in vita, che aveva impugnato il testamento, adducendo l'esistenza di un altro documento con dicverse disposizioni.