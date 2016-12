foto Ansa Correlati Sospesa l'amichevole Pro Patria-Milan 18:36 - Un tifoso della Pro Patria, finora l'unico interrogato dalla polizia, ha ammesso di aver partecipato ai cori razzisti rivolti verso i giocatori di colore del Milan, che ieri hanno portato i rossoneri ad abbandonare il campo durante la partita amichevole a Busto Arsizio, nel Varesotto. L'uomo è stato denunciato. Altri cinque tifosi sono stati identificati. - Un tifoso della Pro Patria, finora l'unico interrogato dalla polizia, ha ammesso di aver partecipato ai cori razzisti rivolti verso i giocatori di colore del Milan, che ieri hanno portato i rossoneri ad abbandonare il campo durante la partita amichevole a Busto Arsizio, nel Varesotto. L'uomo è stato denunciato. Altri cinque tifosi sono stati identificati.

L'accusa per il supporter, un giovane di 20 anni residente a Busto Arsizio che non farebbe parte di gruppi di tifoseria organizzata, è di violazione della legge Mancino contro l'istigazione all'odio razziale. Il giovane, che ha ammesso di aver partecipato ai cori, finora è stato l'unico interrogato dalla polizia dopo l'episodio.



Altri 5 identificati grazie ai filmati

Altri cinque tifosi che avrebbero partecipato ai cori razzisti sono stati identificati dagli investigatori grazie ai filmati e alle dichiarazioni del tifoso già denunciato e, probabilmente, saranno interrogati nelle prossime ore.



Si tratta di giovani di circa 20 anni che frequentavano abitualmente lo stadio e che non farebbero parte di gruppi politici di estrema destra.



Comune e Pro Patria parte civile

Il Comune di Busto Arsizio e la società della Pro Patria si costituiranno parte civile nel caso di un processo. Lo ha annunciato il sindaco della cittadina, Gigi Farioli, al termine di un incontro in Comune al quale hanno partecipato anche il presidente della pro Patria Vavassori, i rappresentanti del Pro Patria Club e il gruppo operativo sicurezza della Questura di Varese.



Sindaco Busto Arsizio: "Boateng cittadino onorario"

Boateng "non può avere la mia condivisione per aver lanciato il pallone contro il pubblico, ma ha il mio abbraccio per essere stato offeso e da ora è una sorta di cittadino onorario di Busto Arsizio". Lo ha spiegato il primo cittadino di Busto Arsizio che chiede "scusa a Boateng per le dichiarazioni riportate erroneamente da alcuni giornali". "Boateng ha sbagliato a lanciare il pallone contro il pubblico - ha proseguito - è un gesto che comprendo ma non giustifico, e che un professionista non avrebbe dovuto fare". Secondo Farioli, però, "se anche l'errore di un professionista è riuscito a richiamare tutti sulla dignità dell'uomo, questo è provvidenziale".



Berlusconi: "Pronti a lasciare il campo qualora si verificassero episodi di razzismo"

"Assicuro che in tutte le partite, anche internazionali, ove si verificassero episodi di questo genere, il Milan lascerà il campo". Lo ha detto Silvio Berlusconi, che ha chiamato Boateng per congratularsi con lui "per la sua reazione contro il deprecabile episodio di razzismo avvenuto nello stadio della Pro Patria". "Ho molto apprezzato - prosegue la nota dio Berlusconi - il comportamento del mio Milan in questo caso e le dichiarazioni rese dai calciatori, dall'allenatore Allegri e da mia figlia Barbara. Questi episodi incivili, questi fischi e questi cori denigratori si ripetono ormai con eccessiva frequenza e offendono il calcio e lo sport intero. Anche perché di tali gesti odiosi soffrono, oltre agli atleti, le società e la stragrande maggioranza dei tifosi".