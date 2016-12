Como, donna picchiata dal marito: è grave

foto Ansa 15:12 - E' finita in ospedale, dove è ricoverata in prognosi riservata, una donna di Como picchiata dal marito. E' accaduto ieri sera, in un condominio della città. L'uomo, arrestato per lesioni aggravate, ha ammesso di aver aggredito la moglie dopo una lite: una volta caduta a terra, l'avrebbe presa a calci in testa. A chiamare la polizia sono stati i vicini dopo aver sentito le urla. Alla donna è stata riscontrata una frattura cranica. - E' finita in ospedale, dove è ricoverata in prognosi riservata, una donna di Como picchiata dal marito. E' accaduto ieri sera, in un condominio della città. L'uomo, arrestato per lesioni aggravate, ha ammesso di aver aggredito la moglie dopo una lite: una volta caduta a terra, l'avrebbe presa a calci in testa. A chiamare la polizia sono stati i vicini dopo aver sentito le urla. Alla donna è stata riscontrata una frattura cranica.

Gli agenti hanno trovato la donna a terra, in stato di semi incoscienza. Il medico del 118 ne ha disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Gravedona, dove è in prognosi riservata.