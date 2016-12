Peruviano ucciso selvaggiamente in casa

foto LaPresse

16:20

- Il cadavere di Luis Carlos Guerra Susaya, un peruviano 39enne, è stato trovato nella sua abitazione a Milano. L'uomo è stato ucciso selvaggiamente con un corpo contundente. Regolare in Italia e incensurato, il 39enne è stato trovato riverso a terra, in camera da letto, nell'appartamento in cui viveva in affitto con le ossa del viso e del cranio fracassate.