foto Ansa

23:19

- Incidente mortale a Cremona. Un'automobilista è finita, per cause ancora da verificare, in un fosso con la sua Toyota Yaris ed è morta all'ospedale pochi minuti dopo il ricovero. La vittima si chiamava Alessandra Garbini, di 39 anni. L'allarme è scattato quando alcuni automobilisti hanno notato una donna al volante priva di sensi. Solo grazie all'intervento dei pompieri il corpo della 39enne è stato estratto dall'abitacolo.