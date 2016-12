L'ex di Renzo Bossi vittima di uno stalker

foto Eva Correlati La Pupa e il figlio del senatùr 11:01 - Elena Morali, l'ex fidanzata di Renzo Boss e concorrente de "La pupa e il secchione", è vittima da due anni di stalking. Uno sconosciuto ha iniziato dapprima a rivolgerle diversi complimenti su Facebook, poi però è diventato molesto: un'escalation da insulti a minacce di morte. La showgirl, 22 anni, ha sporto denuncia. La vicenda è iniziata nel settembre 2010: "Speravo la smettesse", racconta la Morali. - Elena Morali, l'ex fidanzata di Renzo Boss e concorrente de "La pupa e il secchione", è vittima da due anni di stalking. Uno sconosciuto ha iniziato dapprima a rivolgerle diversi complimenti su Facebook, poi però è diventato molesto: un'escalation da insulti a minacce di morte. La showgirl, 22 anni, ha sporto denuncia. La vicenda è iniziata nel settembre 2010: "Speravo la smettesse", racconta la Morali.

All'inizio lo stalker sembrava un fan come tanti. Faceva apprezzamenti sulla pagina Facebook della Morali, ma poi, quando non vedeva risposta ai suoi messaggi, ha iniziato con gli insulti giungendo quindi alle minacce. Per questo la 22enne ha deciso di denunciarlo.