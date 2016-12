foto Ansa 19:02 - Apparterrebbero a una donna tra i 35 e i 40 anni, e non a una bambina, le ossa trovate la vigilia di Natale sulle rive del Po, nei pressi di Spessa Po (Pavia). A rivelarlo sono stati gli esiti dell'autopsia eseguita all'Istituto di medicina legale di Pavia, come riferisce il comando carabinieri della compagnia di Stradella. Dall'esame non risultano segni di violenza, mentre le analisi confermano che la donna indossava una maglietta e un reggiseno. - Apparterrebbero a una donna tra i 35 e i 40 anni, e non a una bambina, le ossa trovate la vigilia di Natale sulle rive del Po, nei pressi di Spessa Po (Pavia). A rivelarlo sono stati gli esiti dell'autopsia eseguita all'Istituto di medicina legale di Pavia, come riferisce il comando carabinieri della compagnia di Stradella. Dall'esame non risultano segni di violenza, mentre le analisi confermano che la donna indossava una maglietta e un reggiseno.

Il corpo è stato rinvenuto a circa 700 metri dal ponte della località in provincia di Pavia. Si trovava sul manto sabbioso grazie all'abbassamento del livello del fiume. A individuare i resti è stato Enrico Lanzi, 59 anni, ex calciatore di Milan, Varese e Perugia, che stava passeggiando sulla riva con il suo cane. E' stato proprio l'animale a segnalare al suo padrone la presenza delle ossa, accanto alle quali c'era una maglietta intima.



Gli inquirenti hanno avviato le indagini per stabilire le cause della morte e per identificare la vittima: inizialmente erano anche scattati gli accertamenti sui casi di scomparsa di minori, dal momento che la morta sembrava una bambina.