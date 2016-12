foto LaPresse

21:01

- Un furto da 200mila euro in gioielli e contanti è stato messo a segno oggi in un appartamento di via Pisacane, nel centro di Milano. E' stato il proprietario a dare l'allarme agli agenti della Questura i quali hanno constatato che dalla casa era stata portata via la cassaforte, contenente appunto denaro e gioielli per 200mila euro.