foto Ansa 19:42 - Undici persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio durante il pranzo di Natale in un'abitazione di Busto Arsizio (Varese). Tra loro vi sono due bambini di 3 e 5 anni. Sul posto sono intervenute cinque ambulanze e un'automedica del 118. Gli intossicati sono stati ricoverati in codice giallo.

Altri 11 intossicati nel Mantovano

Un altro simile episodio, con lo stesso numero di intossicati, è avvenuto in un appartamento di Casaloldo, nel Mantovano. Le undici persone in questione si sono sentite male a causa del cattivo funzionamento della caldaia. Sei sono state portate in ospedale (tre ad Asola e tre a Castiglione) mentre altre cinque si sono presentate con mezzi propri al pronto soccorso di Asola. Degli 11 pazienti interessati, dieci, riferisce il 118, hanno necessitato di trattamento iperbarico.