foto Ansa

19:36

- Cinque colpi di pistola sono stati esplosi contro altrettante auto in via Ugo La Malfa, a Milano. E' stato il proprietario di una delle vetture ad avvertire la polizia. Al loro arrivo gli agenti si sono accorti che altre 4 auto erano state colpite, tutte da un solo colpo. Per terra sono stati trovati 5 bossoli. I proprietari delle auto non sono riusciti a fornire spiegazioni sull'accaduto.