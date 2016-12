Milano, ispettore si suicida in Questura

foto Da video 00:11 - Un poliziotto è stato trovato morto in questura a Milano. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe suicidato, sparandosi con un colpo di pistola. L'uomo, l'ispettore Sandro Clemente, 48 anni, originario de L'Aquila, si è ucciso questa mattina presto negli uffici della Squadra mobile, dove era di turno al lavoro. Clemente ha lasciato una lunga lettera nella quale spiega i motivi del suo gesto. - Un poliziotto è stato trovato morto in questura a Milano. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe suicidato, sparandosi con un colpo di pistola. L'uomo, l'ispettore Sandro Clemente, 48 anni, originario de L'Aquila, si è ucciso questa mattina presto negli uffici della Squadra mobile, dove era di turno al lavoro. Clemente ha lasciato una lunga lettera nella quale spiega i motivi del suo gesto.

L'ispettore è stato trovato riverso a terra da un collega arrivando negli uffici della Mobile.



Sandro Clemente lavorava in una sezione delicata, quella dei reati contro la pubblica amministrazione di cui era uno degli investigatori di punta. Il questore, Luigi Savina, ha però escluso che il suicidio posso essere collegato a qualche caso scottante che si trovava per le mani.



Clemente, entrato in polizia come agente nel 1989 era diventato ispettore dopo un concorso e aveva quasi sempre lavorato alla Squadra mobile occupandosi anche di minori e di criminalità straniera. Era sposato ma non aveva figli.



Una lunga lettera per spiegare il suo gesto

Sandro Clemente ha lasciato una busta con una lettera per spiegare le motivazioni del suo gesto. "Gli accertamenti sono tutt'ora in corso - ha detto Savina - ma da quanto è emerso al momento sappiamo che alla base del suo tragico gesto non ci dovrebbero essere questioni di salute o personali. Il collega attraversava probabilmente un periodo di fragilità e noi purtroppo non siamo riusciti ad accorgercene".