Uccisa a Rozzano, fermato il fratello della vittima: massacrata per 500 euro

foto Ansa 12:55 - E' stato eseguito un fermo nel caso della donna uccisa a Rozzano, nel Milanese, il 17 dicembre scorso. Si tratta del fratello della vittima, Mirko Boscani, 46 anni, fermato dai carabinieri prima dell'alba. La donna era stata trovata strangolata e con la testa fracassata in una stanza attigua a quella in cui era allettata la madre malata. L'uomo, 46 anni, aveva qualche piccolo precedente alle spalle.

Mirko Boscani è stato fermato dai carabinieri non appena ottenuti gli esiti scientifici di alcuni rilievi eseguiti sulla scena dell'omicidio. L'uomo era arrivato circa un mese fa da Pistoia a Rozzano in cerca di un'occupazione ed è stato ospitato dalla sorella. Il giorno 17 dicembre, di fronte all'ennesima richiesta di denaro, non concesso, sarebbe scoppiata una violenta lite tra i due e Mirko avrebbe rubato 500 euro alla sorella e poi l'avrebbe ammazzata.



A quel punto l'omicida è rientrato in Toscana negando di essere stato a casa della sorella. I capi contestati all'uomo sono omicidio volontario e rapina. A quanto hanno appreso i carabinieri, poi, l'uomo avrebbe effettuato vari furti di denaro contro la sorella mai denunciati dalla vittima. L'unica denuncia risale al 2008, quando Mirko aveva rubato il libretto degli assegni di Loredana e, falsificando la firma, avrebbe effettuato diversi acquisti.



Una donna molto riservata

Loredana Boscani, operaia 50enne, era stata ritrovata con la testa fracassata da un oggetto pesante e segni di strangolamento sul collo nel suo appartamento in via delle Margherite, a Rozzano, hinterland di Milano. Il cadavere era in cucina, nella stanza accanto a quella dell'anziana madre costretta a letto per motivi di salute. Proprio l'anziana non era stata in grado di fornire elementi utili ma gli inquirenti avevano da subito indirizzato le indagini nell'ambito familiare.



La vittima aveva uno stile di vita molto riservato e il giorno dell'omicidio era stato il primo della cassa integrazione in cui era anche lei finita a causa della crisi. In casa, poi, non mancava nulla e questo ha fatto capire agli investigatori che probabilmente era stata lei ad aprire la porta al suo assassino.