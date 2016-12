foto LaPresse Correlati Lombardia, nuovo scandalo rimborsi

Pirellone, indagata anche la Minetti 14:44 - Emergono nuovi dettagli dalle indagini sui rimborsi illeciti con denaro pubblico di molti consiglieri regionali di Pdl e Lega in Lombardia. Tra le "spese pazze" contestate dalla Procura di Milano a Renzo Bossi ci sono oltre 22 mila euro tra cocktail, snack, materiale informatico e anche un libro. Uno scontrino da 24 euro fu battuto per un Mojito, un Campari e un Negroni. Bossi, indagato per peculato, è stato convocato dai pm il 10 gennaio. - Emergono nuovi dettagli dalle indagini sui rimborsi illeciti con denaro pubblico di molti consiglieri regionali di Pdl e Lega in Lombardia. Tra le "spese pazze" contestate dalla Procura di Milano a Renzo Bossi ci sono oltre 22 mila euro tra cocktail, snack, materiale informatico e anche un libro. Uno scontrino da 24 euro fu battuto per un Mojito, un Campari e un Negroni. Bossi, indagato per peculato, è stato convocato dai pm il 10 gennaio.

Gli inquirenti chiederanno conto al figlio del Senatur, tra l'altro, di una consumazione del 5 luglio 2010, all'Hollywood Living, locale notturno milanese, di 24 euro per un Mojito, un Negroni e un Campari, e di un altro scontrino battuto la sera successiva nello stesso locale per altri 24 euro per tre Aperol spritz.



Tra le spese insolite di Bossi jr spuntano le spese rimborsate per Coyote Autovelox, un programma per navigatori che identifica gli autovelox, il 3 settembre 2011 alla Mondadori Duomo, insieme ad altri prodotti elettronici per 188,90 euro. Inoltre, il 2 agosto dello stesso anno Renzo Bossi ha acquistato, insieme a birra e alla bibita Redbull anche "due spazzolini con nome", come indicato dall'invito a comparire.