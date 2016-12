Video disabile, corte d'appello assolve Google La Rete festeggia: "L'accusa era una censura"

foto Ansa Correlati Cosa era successo 16:24 - La corte d'appello di Milano ha assolto tre manager di Google, condannati a sei mesi in primo grado e imputati per violazione della privacy per la pubblicazione di un video che mostrava un minorenne disabile insultato e vessato dai compagni di scuola. La Procura generale, al termine della requisitoria l'11 dicembre, aveva invece chiesto la conferma delle condanne. - La corte d'appello di Milano ha assolto tre manager di Google, condannati a sei mesi in primo grado e imputati per violazione della privacy per la pubblicazione di un video che mostrava un minorenne disabile insultato e vessato dai compagni di scuola. La Procura generale, al termine della requisitoria l'11 dicembre, aveva invece chiesto la conferma delle condanne.

I tre manager dell'azienda di Mountain View sono stati assolti dall'accusa di violazione della legge sulla privacy "perché il fatto non sussiste". Confermata l'assoluzione per un quarto dirigente, assolto anche in primo grado, accusato di diffamazione. Questa accusa è caduta per tutti i dirigenti del gruppo.



La sentenza di primo grado, nel 2010, per la prima volta aveva ritenuto responsabile dei contenuti pubblicati sul web il provider che li aveva diffusi. Il video girato nel 2006 in un istituto tecnico di Torino, che immortalava le angherie subite da un minore disabile, era apparso su Google Video ed era stato tra i più cliccati per 2 mesi. Critiche alla decisione dei giudici di primo grado erano arrivate sia del mondo della rete che da ambienti diplomatici che avevano ritenuto la sentenza una sorta di 'censura' al mondo di internet.



Google Italia: "Felici, il nostro pensiero va alla famiglia del ragazzo"

"Siamo molto felici che la decisione di primo grado non sia stata confermata e che la corte d'appello abbia riconosciuto l'innocenza dei nostri colleghi". E' quanto si legge in una nota di Giorgia Abeltino, policy manager di Google in Italia diffusa dopo l'assoluzione dei tre manager dall'ipotesi di violazione della privacy in relazione al video in cui un minore disabile veniva vessato dai compagni di scuola. "Anche in questo frangente - prosegue la nota - il nostro pensiero va al ragazzo e alla sua famiglia, che in questi anni hanno dovuto sopportare momenti difficili".



Storica la sentenza di condanna emessa nel febbraio 2010

"Storica " la sentenza emessa nel 2010: si trattava del primo processo a livello internazionale per pubblicazione di contenuti sul web che vedeva tra gli impiutati i responsabili di un provider internet. Le motivazioni della corte d'appello saranno pubblicate tra 60 giorni.