Sallusti, Procura di Milano dice no alla grazia

Sallusti assolto dal reato di evasione 15:46 - La Procura generale di Milano ha dato parere negativo alla concessione della grazia chiesta da un gruppo di parlamentari al presidente della Repubblica per Alessandro Sallusti. Il direttore de il Giornale sta scontando ai domiciliari la condanna definitiva a 14 mesi per diffamazione. Il parere della Procura milanese non è comunque vincolante.

La domanda di grazia è stata presentata dal deputato Ignazio La Russa, ex coordinatore del Pdl. Sallusti aveva commentato su Twitter: "Non ho chiesto nulla, se il Presidente valuta la grazia è un segnale importante per tutti".



Il giornalista, condannato al carcere, ha ottenuto, pur se non richiesti, gli arresti domiciliari a fine novembre, in base alla cosiddetta legge "svuota-carceri".