11:50

- Maxi tamponamento sull'autostrada A 7 tra Gropello Cairoli (Pavia) e Casei Gerola (Pavia). Lo ha comunicato il 118. Coinvolti 15 veicoli con diversi feriti. Dalla quindicina di veicoli rimasti coinvolti, secondo le prime informazioni riferite dal 118, sono stati soccorsi svariati feriti. Per ora, secondo i dati forniti da Areu, sono stati trasportati 17 pazienti, uno dei quali in codice rosso, uno in giallo e 15 in verde.