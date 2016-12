Anche questi 37 consiglieri di maggioranza riceveranno nelle prossime ore un invito a presentarsi in procura a Milano per essere ascoltati dai pm. Tra i destinatari degli inviti c'è anche Renzo Bossi (il suo nome da indagato era già emerso nell'inchiesta). I 37 politici - tra cui consiglieri attuali (anche se dimissionari perché il Consiglio regionale si è sciolto) ed ex consiglieri - sono indagati per presunti rimborsi illeciti per spese "sospette" ottenuti con denaro pubblico, a vario titolo, tra il 2008 e il 2012.Venerdì erano partiti i primi 22 inviti a comparire (11 per consiglieri del Pdl e 11 per quelli della Lega). A ottobre, con le acquisizioni dei documenti dei gruppi consiliari del Pdl e del Carroccio da parte dei finanzieri del Nucleo di polizia tributaria, coordinati dal procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo e dai pm Paolo Filippini e Antonio D'Alessio, erano risultati indagati, ex presidente del Consiglio regionale, e gli ex assessoriAl momento, dunque, gli indagati per la vicenda dei presunti rimborsi illeciti sono 62. Dopo l'acquisizione di documenti al Pirellone effettuata venerdì, gli investigatori poi stanno esaminando anche le spese dei gruppi dell'opposizione.Tra gli indagati nell'inchiesta sui presunti rimborsi illeciti c'è anche il vice-presidente del Senato, Rosi Mauro. L'inchiesta, infatti, coinvolge quasi tutti i consiglieri del Pdl e della Lega eletti o nel 2005 o nel 2010, dunque le ultime due legislature regionali. Rosi Mauro venne eletta consigliere lombardo nel 2005.L'inchiesta coinvolge tutti gli esponenti del Pdl e della Lega eletti nel 2005 o nel 2010 in Consiglio regionale eccetto quattro: l'ex ministroeletta nel 2005 al Pirellone e in Parlamento nel 2006;che dalla carte risulta aver speso solo 5 euro per una raccomandata;, indagato però per peculato non come consigliere ma come ex assessore.Roberto Formigoni ironizza su questa situazione: "1° giorno di campagna elettorale: 62 indagati fra consiglieri-ex consiglieri di maggioranza. Cosa aspetta l’opposizione ad autodenunciarsi?", scrive su Twitter il governatore della Lombardia.